Pool di Mani Pulite si riunisce per l'ultimo saluto al magistrato Gerardo D'ambrosio

13:59 - Gherardo Colombo, Francesco Saverio Borrelli e Francesco Greco, storici componenti del pool dell'inchiesta Mani Pulite, hanno reso l'ultimo saluto al collega Gerardo D'Ambrosio, morto domenica all'età di 83 anni. In toga si sono disposti accanto a Ilda Boccassini, mentre Antonio Di Pietro è rimasto in sala in abiti borghesi. Alla camera ardente, allestita nell'atrio del tribunale di Milano, si sono recati anche i rappresentanti del mondo della politica come l'ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani, l'ex ministro Barbara Pollastrini e Rosy Bindi.