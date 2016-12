4 aprile 2014 Pompei, una prostituta aggancia Grillo: "Voglio pagare le tasse, come fare?" Gustoso siparietto durante la visita agli scavi del leader M5S. All'inizio Grillo non capisce il lavoro della donna, poi promette: "Giusto, vedremo, noi del M5S siamo aperti alle soluzioni più avanzate" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:04 - Il sesso su internet e la possibilità che le prostitute paghino le tasse. E' il curioso dialogo tra Beppe Grillo, ieri in visita privata agli scavi di Pompei, e una "lucciola" che era in strada. Alla richiesta della prostituta di poter pagare le tasse, "è giusto, vedremo, noi del M5S siamo aperti alle soluzioni più avanzate", è stata la replica di Grillo.

Il dialogo parte con equivoco all'inizio, quando non appare subito chiaro quale sia il mestiere della donna. Lei, Elisa, bionda, nata nella vicina Piano di Sorrento, chiede quale sia il programma del Movimento 5 stelle per il suo "mestiere particolare". Grillo non la riconosce come una lucciola, e comincia a porle domande per capire di quale disagio sia portatrice. "Che cosa fate per noi che stiamo in strada?", incalza la donna. Grillo crede forse si tratti di una senzatetto: "Lei è disoccupata?". "Beh, diciamo di si, sono anche disoccupata".



Alcuni passanti tentano di spiegare che si tratta di una prostituta, ma evitando di pronunciare la parola che potrebbe offendere la signora. Quando finalmente Grillo capisce, accenna ad un "programma" per le prostitute: "Lei, signora, deve diventare più curiosa - dice il leader dei Cinque stelle - e lavorare mediante i siti internet. E' giusto che abbia remore a stare per strada". La donna racconta dei pericoli a cui è esposta: "Non è bello per noi e poi ci sono le forze dell'ordine che ci mandano via. Ma - aggiunge - cosa c'è su internet? Riaprono le case chiuse?".



I consigli di Grillo - Grillo si rivolge ai passanti: "E' bella la signora...", poi aggiunge: "Ci sono dei siti internet, se va su Youporn si possono scegliere i video secondo le proprie preferenze, evitando pericolose intermediazioni, si pagano e si consumano in completa privacy in casa propria". Elisa non è interessata e pensa agli aspetti pratici: "Ma io voglio pagare le tasse". Grillo risponde: "Giusto, non ci avevo mai pensato. Vedremo, noi del Movimento siamo aperti alle soluzioni più avanzate".