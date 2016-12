Poletti: no tasse nè manovra bis

09:49 - Il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, esclude nuove tasse o una manovra correttiva per assicurare le coperture dei conti pubblici prevedendo invece di agire sul fronte "dell'efficienza e del taglio degli sprechi". Parlando a Mattino Cinque, Poletti ha rilevato come l'Italia "non può e non deve" mettere nuove tasse. "i nostri guai non sono stati risolti - precisa poi - e questo rende più impellente decidere di fare le riforme".