19:32 - Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, lancia l'allarme sulle risorse destinate alla cassa integrazione per il 2014. "La cig in deroga - spiega - va a concludersi per legge, è nostra intenzione ridestinare i fondi alla strumentazione che costruiremo. Quanto è stato stanziato per il 2014 non è sufficiente: rischiamo a metà di quest'anno di trovarci con lavoratori senza".