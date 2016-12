Pinotti: prima del vertice, la maratona

11:59 - Il nuovo governo va di corsa, non c'è che dire. Almeno Roberta Pinotti, neo-ministro della Difesa, che a dispetto di una giornata molto delicata a causa della situazione in Ucraina, non ha rinunciato a partecipare alla Roma-Ostia, una delle più tradizionali maratonine italiane. Per la responsabile del dicastero di Via XX Settembre, una volta smaltite le tossine, ci sarà una nuova maratona alle 18, quando è previsto un vertice con Matteo Renzi e il ministro degli Esteri Mogherini sulla crisi nell'Est europeo.