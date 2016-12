21:40 - "Non mi faccio facili illusioni quando il Pil è +0,1%, non mi deprimo quando, come oggi, è -0,1%. Valuteremo con grande attenzione i dati Istat che sicuramente non ci fanno piacere". Così il premier, Matteo Renzi, che si è detto però "molto fiducioso, molto ottimista" sull'economia italiana, "i numeri sono molto incoraggianti". Se l'Italia fa le riforme, ha aggiunto Renzi, "è in condizione per tornare a crescere".