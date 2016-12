Pier Luigi Bersani in versione rockstar Canta gli AC DC e cita... Vasco Rossi

16:57 - "Eggià... e sono ancora qua". Cita Vasco per fare il suo "saluto rock" stile Iene, Pier Luigi Bersani. Invitato a cantare "High way to hell" degli AC DC, al Karaoke Rock Bike di Radio Rockal, l'ex segretario del Pd non dice di no e risponde divertito. Afferra il microfono e si lancia in una "rock performance"... a modo suo.