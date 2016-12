Pesaro, email di protesta e il candidato si mette a nudo

13:09 - L'esempio Bacchiddu evidentemente fa scuola. Massimiliano Santini, candidato al Consiglio comunale per la lista "Una città in Comune" a Pesaro, si è fatto fotografare nudo mentre legge un giornale. La sua è una risposta a una email anonima che segnalava un suo precedente nudo integrale su un prato e chiedeva se Santini fosse idoneo a ruoli istituzionali.

"Preferisco vivere in una città di persone ingegnose e nude piuttosto che in una città grigia, dove non c’è neanche il coraggio di farsi avanti. Io mi batto per una Pesaro nuda!", ha scritto il candidato sul suo profilo Facebook. Di recente era balzata agli onori delle cronache (con tanto di polemiche sull'uso più o meno spregiudicato del corpo delle donne) Paola Bacchiddu, responsabile comunicazione della lista L'Altra Europa con Tsipras, per la foto del suo lato B in costume.