Pd, Orfini: "Minoranza rispetti scelte" Renzi: "Si deve pensare agli italiani"

19:43 - "Credo che alla fine l'importante sia la decisione di Renzi di proporre uno che in questi anni gliene ha dette di tutti i colori, con scontri anche duri. Quando sarà il caso continuerò a dirgliele". E' quanto afferma a Repubblica il neopresidente del Pd, Matteo Orfini. "Così si trasmette l'idea di un Pd che ha un compito: portare l'Italia fuori dalla crisi e perciò prova a costruire l'unità. Non dobbiamo dividerci, ma senza omologarci", aggiunge.

"Cercherò di essere - assicura Orfini - anche il presidente di chi non mi ha votato". Alla domanda se il nuovo Pd del 40,8% nasca sull'asse Renzi-sinistra dei "giovani turchi", la sua corrente, Orfini replica: "No a una lettura caricaturale, non è asse tra Renzi e 'turchi' ma tra tutti quelli che vogliono il cambiamento".



"L'ho detto subito dopo il congresso - aggiunge. - Non aveva senso ragionare in termini di maggioranza e minoranza. Infatti non mi sono dedicato all'unità della minoranza ma di tutto il Pd. Il pluralismo va garantito sulle idee non sui cognomi". Orfini fa sapere quindi che intende incontrare i senatori dissidenti del Pd: "Vorrei che rientrassero".



Intervistato anche dall'Unità, Orfini replica a Stefano Fassina secondo il quale il neopresidente non sarebbe una figura super partes: "Evidentemente - afferma - il profilo che ho tenuto in questi anni non è super partes, ha ragione Stefano, ma credo che sia stato importante il segnale che Renzi ha voluto mandare a tutto il partito proponendo il nome di una persona con cui durante questi anni ci sono stati molti scontri leali e sulle idee".



Renzi: "Il problema non è il Pd" - Il premier, dal canto suo, non torna sulle polemiche degli ultimi giorni e guarda avanti. "Settimane semplici nel nostro partito non ne ricordo. Però possono dire quello che credono, con il 41% alle europee il problema non è continuare a inseguire le preoccupazioni di minoranza o maggioranza del Pd, ma rispondere ai cittadini", ha detto in un'intervista al Tg5.



"Orsoni a casa sia esempio per altri" - "Giorgio Orsoni è uno di noi? Ha sbagliato? Bene a casa. Che serva anche agli altri". Il premier è tornato poi sul caso Mose e sulle dimissioni del sindaco di Venezia: "Ha sbagliato, lo ha riconosciuto e ha patteggiato. Chi sbaglia paga. E questo vale non solo quando ci lamentiamo di esponenti di altri partiti ma anche quando, e direi di più, quando tocca a uno di noi".