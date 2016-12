Pd-M5S, riparte confronto su riforme Renzi: "Per noi sono una rivoluzione"

19:28 - Si riapre il confronto sulle riforme tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico. "Abbiamo finalmente ottenuto le risposte alle domande che avevamo posto - ha spiegato il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini -. Adesso manderemo una lettera punto per punto. Poi faremo un incontro la prossima settimana".

Sulla questione interviene il presidente del Consiglio che, all'evento a Venezia del "Digital Venice" dice alla platea, composta in gran parte da ospiti stranieri: "La riforma del Senato forse per voi è normale, ma per la politica in Italia è una rivoluzione", soffermandosi in particolare sul programma di riforme, a partire da quelle costituzionali che, promette, il governo metterà in campo nei prossimi "1000 giorni".



"Piaccia o no a chi frena, noi le riforme le facciamo" - Renzi ribadisce che "noi le riforme le facciamo, è giusto farle perché l'Italia torni a essere leader. Piaccia o no a chi vuole frenarci, il risultato a casa lo portiamo".



"Si usi il digitale" - "E' possibile - aggiunge - che l'Italia cambi in meglio se nei prossimi 100 giorni verranno fatte le riforme anche utilizzando il digitale. Le riforme si fanno anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie".



E in particolare cita i tempi della giustizia che, dice, sono "accorciabili, come in altri Paesi, utilizzando le tecnologie informatiche" ma anche in tanti altri settori usando anche solo "la telefonia mobile per fa giungere ai cittadini le informazioni necessarie per un'amministrazione trasparente e veloce all'insegna delle esigenze di quello che è un mercato comune a cominciare dall'Ue".