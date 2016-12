Pd, ennesima sfida di Renzi a Grillo: "Ci aiuti a trasformare il Senato"

10:09 - Il segretario del Pd, Matteo Renzi, sceglie ancora una volta il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, come suo interlocutore e al comico lancia una nuova sfida per cambiare il Senato. "Con la trasformazione in Camera delle autonomie locali si può risparmiare un miliardo di euro - ha detto il sindaco di Firenze - . Se i senatori Cinque Stelle sono d'accordo lo facciamo domani".

"I grillini cambino forma mentis" - "Se Grillo rifiutasse dovrei pensare che non riesce a convincere i suoi senatori a firmare una legge che serve a cancellare le loro 60 poltrone", ha aggiunto in un'intervista al Fatto Quotidiano. "Nel suo discorso di fine anno Grillo si è preso meriti non suoi: anche le migliori battaglie dei Cinque Stelle ottengono risultati solo se c'è la sponda dei democratici. Alcune battaglie, anche sacrosante, del M5S possono essere portate a termine solo se i cittadini pentastellati fanno accordi", ha detto Renzi, secondo cui "per i parlamentari M5S il 2014 sarà l'anno chiave, quello in cui devono decidere se cambiare forma mentis".



"No all'uscita dall'euro" - Dopo aver ribadito il suo "no" all'uscita dall'euro, il segretario del Pd ha spiegato che sul rapporto deficit-Pil, "se all'Europa proponi riforme istituzionali e un Jobs Act che attiri investimenti stranieri, allora in Europa ti applaudono anche se sfori il 3%". Poi, in merito al discorso del Capo dello Stato, ha sottolineato: "E' stato un messaggio che invita al coraggio delle riforme e a occuparsi di lavoro e lo condivido. Quanto alla possibilità che quello appena pronunciato sia stato l'ultimo discorso di Napolitano, non credo, ma deciderà lui, non altri".



"Oggi presentiamo nuove proposte del Pd" - In mattinata, dal suo profilo twitter, Renzi ha annunciato nuove proposte del Pd. "Primo giorno di lavoro del nuovo anno - ha scritto il sindaco di Firenze -. Non c'è tempo da perdere: oggi presentiamo alcune proposte del @pdnetwork".