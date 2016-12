Patto di governo, entro venerdì Renzi e Alfano saliranno da Letta

20:12 - Si è tenuto al Quirinale un incontro tra Enrico Letta e Giorgio Napolitano. Durante il colloquio, il premier ha riferito al Capo dello Stato il lavoro in corso sul patto di coalizione, denominato "Impegno 2014". Nel giorno in cui prendono il via le consultazioni con i partiti a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha illustrato contenuti, metodo e percorso che intende seguire sull'accordo di programma.

Molto sintentico, come suo solito, il comunicato ufficiale del Quirinale: "Il Presidente del Consiglio ha ragguagliato il Presidente della Repubblica sull'inizio delle consultazioni che cominciano con le forze politiche di maggioranza al fine di predisporre il previsto patto programmatico di coalizione per il 2014. Il Presidente del Consiglio terrà informato il Capo dello Stato sull'evoluzione di queste consultazioni".



Entro venerdì tutti i colloqui - Il premier Enrico Letta incontrerà tutti i leader della maggioranza entro venerdì. E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, che spiegano che è intenzione del presidente del Consiglio chiudere in settimana il primo giro di consultazioni su "Impegno 2014". Ancora in via di definizione il calendario degli incontri e la composizione delle delegazioni di Pd, Ncd, Per l'Italia e Psi. Di sicuro, viene spiegato, varcheranno il portone di Palazzo Chigi i leader, a partire da Renzi e Alfano.



Scelta Civica: "Soddisfatti dell'incontro" - "Siamo soddisfatti da questa prima tappa del percorso. Entro una decina di giorni ci sarà anche un tavolo di maggioranza per un confronto a più voci". Così Stefania Giannini, al termine dell'incontro di Sc con Letta. "Abbiamo chiesto un tavolo con gli altri partiti e abbiamo buone ragioni per ritenere che la proposta sarà accolta", spiega. Giannini, insieme ad Alberto Bombassei, Gianluca Susta e Andrea Romano ha portato al premier le proposte di Scelta civica per "crescita e competitività", con al centro il "lavoro", ma anche una "riduzione dell'Irap grazie a una diminuzione" degli incentivi. Secondo gli esponenti di Sc sono questi i punti di partenza, assieme alle riforme istituzionali, per "una nuova fase della maggioranza".