17:03 - Pasquetta con selfie per Silvio Berlusconi. Dopo Barack Obama, Bill Clinton e David Cameron, anche il leader di Forza Italia non ha resistito alla moda del momento ed è finito su Twitter in compagnia di Francesca Pascale e di Licia Ronzulli. A pubblicare lo scatto proprio la Ronzulli, europarlamentare uscente ricandidata nelle liste degli azzurri: "Pasquetta in famiglia! Con il grande presidente Berlusconi e Francy!".

In un altro tweet, la parlamentare europea immortala il solo Berlusconi, seduto a un tavolo, con foglio e penna in mano. Davanti a lui un telefono e una tazzina di caffè: "Anche il giorno di Pasquetta il nostro presidente è al lavoro! Non ce n'è per nessuno!", commenta.