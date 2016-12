Parlamento Ue, il M5S apre ai Verdi Grillo: "Toc toc, c'è qualcuno in casa?"

22:05 - Beppe Grillo scrive a Vula Tsetsi, Segretario Generale del Gruppo dei Verdi al Parlamento Ue, per chiederle un incontro "per discutere un'eventuale collaborazione in seno al gruppo" in Europa. Il testo della lettera viene pubblicato sul blog di Beppe Grillo con un post dal titolo ironico: "Toc toc, c'è qualcuno in casa?".

"Gentile Dott.ssa Vula Tsetsi, il Movimento 5 Stelle sarebbe felice di incontrarla al più presto per discutere un'eventuale collaborazione in seno al gruppo dei Verdi", scrive Grillo nella lettera che viene pubblicata sul blog dopo il post in cui il M5s segnalava le ripetute richieste di incontro con i Verdi che non hanno ricevuto risposte.



Il M5S "è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi", precisa Grillo alla Tsetsi alla quale riporta anche i 7 punti del programma europeo dei Cinque Stelle.



"Il M5S - continua - aspira a un'Europa dei valori vicina ai cittadini e basata sulla democrazia diretta. Il nostro programma elettorale europeo prevede sette punti ben precisi che i nostri 17 rappresentanti intendono difendere e perseguire durante la prossima legislatura del Parlamento europeo".



I Verdi valuteranno la proposta di Grillo - Il "gruppo negoziatore" per la composizione della delegazione dei Verdi europei nel prossimo Parlamento europeo valuterà la proposta di Grillo. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, i co-presidenti del partito, l'italiana Monica Frassoni ed il tedesco Reinhard Buetikhofer, il segretario del gruppo parlamentare Vula Tsetsi, i candidati Ska Keller e Josè Bovè e la capogruppo Rebecca Harms.



Verdi Ue: "Grillo non sincero" - "Siccome sappiamo che l'accordo con Farage è fatto, a noi sembra che questa proposta di Grillo non sia sincera. Chiarisca e ne riparleremo". Così una qualificata fonte presente al vertice dei Verdi Europei a Bruxelles.