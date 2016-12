23:04 - Fumata nera per l'elezione di due giudici costituzionali e di otto membri laici del Csm da parte del Parlamento in seduta comune. In mancanza di un accordo tra i gruppi, per nessuna delle due votazioni è stato raggiunto il quorum richiesto dei 3/5. Sarà dunque necessario tenere un nuovo scrutinio. Si tratta della sesta votazione a vuoto per la Consulta e della terza per il Csm.