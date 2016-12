Palazzo Chigi, in arrivo un nuovo codice etico per i dipendenti

08:34 - Palazzo Chigi ha avviato una procedura per definire un nuovo codice di comportamento per i dipendenti della presidenza del Consiglio dei ministri. Tra le regole una stretta sui regali, vincoli rigidi per gli incarichi esterni, attenzione nell'uso dei social network e obbligo di comunicare la propria adesione ad associazioni. Vengono regolamentate anche le modalità di permanenza nei corridoi.

Il testo è stato pubblicato sul sito di Palazzo Chigi e per le violazioni più gravi è previsto anche il licenziamento. Sul piede di guerra i sindacati che hanno abbandonato la riunione che trattava il tema. In realtà molte delle norme sono finalizzate a prevenire possibili casi di corruzione attraverso azioni di monitoraggio, e infatti una stretta significativa arriva sui regali: il dipendente non potrà chiederne né riceverne. Ovviamente è esclusa la possibilità di accettare denaro.



C'è poi la parte che regolamenta i possibili conflitti di interesse. I dipendenti dovranno informare i superiori su eventuali rapporti di collaborazione con soggetti privati e dichiarare inoltre "la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio". Attenzione anche ai social network: verrà vietata la diffusione di informazioni di cui si è a conoscenza per ragioni d'ufficio.