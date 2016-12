Padoan: "Salario minimo è utile"

21:04 - Il salario minimo "è uno strumento utile che potrà essere preso in considerazione in futuro". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, spiegando che lo strumento va comunque inserito "in un contesto più ampio di misure che facilitino offerta e domanda di lavoro". Poi, parlando delle indiscrezioni sulla possibile cessione di una quota del 10% in Eni ed Enel ha aggiunto: "C'è un programma di privatizzazioni, valutiamo tutte le ipotesi".