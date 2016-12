Padoan: "Riforme per la crescita"

23:12 - Riforme per spingere la crescita e la creazione nuovi posti di lavoro. Ecco i punti salienti discussi durante l'incontro tra il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e il collega tedesco Wolfang Schaeuble. Quest'ultimo ha mostrato interesse per il taglio del cuneo fiscale e la revisione della spesa. Il faccia a faccia è servito solo per illustrare il cambio di passo del governo italiano. Non si sarebbe invece parlato di coperture.