Padoan: "Età pensionabile non va abbassata e l'Ue premi chi fa riforme"

21:01 - Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, detta la linea sulle pensioni. "No - ha risposto a chi dopo l'intervento al Festival dell'Economia di Trento gli chiedeva se fosse veramente favorevole ad un aumento dell'età - perché l'età pensionabile è già indicizzata alle aspettative di vita". "Non sono d'accordo a interventi - ha aggiunto - per abbassare l'età pensionabile che stanno facendo alcuni Paesi", come la Germania.

Ue premi le riforme - "Le raccomandazioni della Commissione europea riguardano soprattutto le riforme strutturali e spero che si riconosca uno sforzo molto importante e di conseguenza un miglioramento permanente della performance dell'economia". Così Pier Carlo Padoan ha risposto su come l'Italia affronterà le richieste di contenimento dei limiti di spesa. "Se un Paese realizza le riforme strutturali, dovrebbe essere riconosciuto un differente profilo di bilancio", dice ancora Padoan.



L'Europa ha affrontato la crisi "mettendo in agenda, dal 2007, il consolidamento fiscale, il riacquisto di competitività nei paesi periferici e la riforma bancaria ma manca ancora in agenda la crescita e l'occupazione". E' il richiamo del ministro dell'economia Padoan alla vigilia della riunione della Commissione Europea che lunedì si riunirà a Bruxelles. "Se nuovi argomenti vengono messi sul tavolo non è per svicolare, ma per essere seri su crescita e occupazione e questo è l'intento del governo italiano". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, secondo cui "se si vogliono dare raccomandazioni devono essere comprese e esaustive". Lunedì sono attese le raccomandazioni Ue.