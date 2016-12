Padoan:"Avanti con privatizzazioni"

21:01 - "Le privatizzazioni continueranno, e la discesa del rapporto deficit-Pil inizierà a vedersi presto e accelererà via via che la crescita prenderà forza". A spiegarlo, durante la conferenza stampa di presentazione del Def, è stato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "Sostenere la crescita - ha sottolineato - è il modo migliore per abbattere il debito. Enav e Poste sono in fase avanzata. Continueremo su questa strada".