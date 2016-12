Padoan: "Aggredire immobili Stato"

22:05 - "Inizieremo ad aggredire il patrimonio immobiliare dello Stato che sarà valorizzato, sarà semplificata la procedura per poter destinare ad altro scopo gli edifici". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. E sul tema privatizzazioni ha detto: "Enav e Poste sono in avanzata fase di completamento del processo, verranno poi altri casi, per esempio Fincantieri". Per quanto riguarda il lavoro dice: "Dobbiamo rendere facili le assunzioni".