13:00 - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato gli emendamenti del governo sul dl Pubblica amministrazione. Saltano così lo sblocco per 4mila pensionamenti nella scuola (la cosiddetta quota 96) e la soglia di 68 anni per i pensionamenti d'ufficio di professori universitari e primari. Cancellato anche lo stop alle penalizzazioni per chi va in pensione a 62 anni.