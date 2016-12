15:26 - "Un grande progetto di staffetta generazionale" con "un processo di riduzione non traumatica dei dirigenti e dei dipendenti vicini alla pensione per favorire l'ingresso di giovani": E' quanto annuncia il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia. "Se non si fa - precisa -, non ci può essere rinnovamento dell'amministrazione, ma solo agonia".