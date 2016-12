P.a., la Madia stoppa i sindacati "La gente sta con noi, andiamo avanti"

13:04 - "Il governo aveva promesso di dimezzare i permessi sindacali". Lo ha ricordato il ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, Marianna Madia, dopo le numerose polemiche che ha suscitato il decreto sulla P.a.. "Dalla consultazione è arrivata la domanda dei cittadini di andare avanti e di intervenire - ha poi aggiunto - anche su politica e sindacati".

La Uil: "Nessun risparmio per lo Stato" - Le parole del ministro seguono la netta presa di posizione delle parti sociali. La Uil, per voce del segretario generale aggiunto, Carmelo Barbagallo, aveva così commentato il provvedimento: "Non conosciamo i veri motivi del taglio dei distacchi e dei permessi sindacali nella P.a ma certamente, questa scelta non c'entra nulla con la spending review. Da tale operazione, infatti, non scaturiràalcun risparmio per lo Stato".