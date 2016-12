19:55 - "Non dobbiamo fare le riforme in funzione del risultato elettorale, ma entro giugno avremo un insieme di misure". Lo ha annunciato il guardasigilli Andrea Orlando. "Renzi ha sempre indicato giugno, siamo al 27 maggio, non vedo come si possa accelerare oltre - ha ricordato Orlando - . Avremo provvedimenti su cui in parte dovrà pronunciarsi il Parlamento, mentre altri, a carattere amministrativo, saranno subito efficaci".