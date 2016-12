Orlando:iter processi,italia ultima

17:16 - "Il tempo medio per la fine di un processo civile in tre gradi di giudizio nell'area Ocse è di 788 giorni, con un minino di 368 in Svizzera e un massimo di 8 anni anni in Italia". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, citando i dati dell'Organizzazione internazionale e sottolineando che serve un intervento. Esso "non può prescindere dalla revisione di alcuni passaggi processuali" contenuti nel ddl approvato dal precedente governo.