18:54 - Un centinaio di parlamentari di M5S, Sel, Lega e gruppo misto di Camera e Senato si sono riuniti nei pressi di Palazzo Madama per andare in corteo sotto al Quirinale per chiedere di essere ricevuti dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano. I parlamentari protestano contro la "tagliola" decisa dalla maggioranza in merito al dibattito sulle riforme.