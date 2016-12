15 aprile 2014 Operazione Mare Nostrum, Angelino Alfano: "Salvati 19mila migranti" Il ministro sottolinea che il costo è di 9 mln euro al mese e servono aiuti europei Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - I mezzi dell'operazione Mare Nostrum, iniziata lo scorso ottobre, hanno salvato 19mila migranti. L'ha detto, davanti al comitato Schengen, il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che ha sottolineato: "Nessuno può dire quanti sarebbero morti senza la missione, ma è difficile immaginare che sarebbero tutti vivi".

Servono aiuti europei - Il ministro ha sottolineato che Mare Nostrum costa oltre 9 milioni di euro al mese ed è "indispensabile un ulteriore concorso dell'Europa".



Domande di asilo in crescita - Lo scorso anno sono state presentate in Italia 27 mila domande di asilo. Nei primi tre mesi di quest'anno si è già superata quota 13 mila, con un aumento del 140% rispetto allo scorso anno. I dinieghi sono inferiori ad un terzo. Alfano, nel fornire i dati, ha evidenziato che, per far fronte all'alto numero di richieste, si intende istituire una commissione per l'esame delle domande di asilo in ogni prefettura, passando così dalle attuali 20 a oltre 100.