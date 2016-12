14:40 - La Camera ha approvato in via definitiva il dl Casa con 277 voti a favore (Pd, Scelta civica, Per l'Italia, Minoranze linguistiche, Cd e Psi). Contrari 92 deputati (M5S e Sel). Forza Italia e Fratelli d'Italia non hanno partecipato al voto. Il decreto, che sarebbe scaduto il 27 maggio, viene così convertito in legge.