21:00 - E' ancora polemica per l'offesa al Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, definito dal grillino Giorgio Sorial "un boia". Quando lo stesso deputato è tornato in Aula per intervenire, tutti i deputati del Pd hanno abbandonato l'emiciclo. In precedenza il segretario del Pd, Matteo Renzi, aveva bollato come una "stupidità senza eguali" l'offesa al Presidente.