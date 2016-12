15:20 - Sono 35 i senatori che hanno depositato un sub-emendamento che ripropone il Senato elettivo. Tra loro vi sono anche 18 esponenti della maggioranza, in particolare 16 del Partito democratico ai quali si aggiungono Mario Mauro ed Enrico Buemi. Numeri alla mano, a rischio non è tanto il voto a favore della riforma in Commissione quanto quello in Aula.