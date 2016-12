27 maggio 2014 Niente quorum per Fratelli d'Italia

Ignazio La Russa si taglia la barba Il leader politico aveva promesso "il taglio", avvenuto in diretta a "Porta a porta", nel caso il suo partito fosse rimasto fuori dal Parlamento europeo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:19 - La scommessa l'aveva fatta nel salotto tv di Bruno Vespa già alla fine di gennaio: "Se non supereremo lo sbarramento mi taglierò la barba che porto da 20 anni". E adesso, con Fratelli d'Italia che ha mancato per un soffio il "sogno" europeo fermandosi al 3,7%, Ignazio La Russa ha mantenuto la promessa. Non è la prima volta che La Russa "si gioca la barba": già alle europee del 2009, infatti, La Russa esponente dell'allora Pdl aveva scommesso che avrebbe eliminato la barba per un mese se il partito avesse superato la soglia del 40% "anche solo di un punto".