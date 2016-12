Ncd,Alfano: Lupi non lascia governo

18:37 - Maurizio Lupi non lascerà il suo incarico al Dicastero delle Infrastrutture. Lo afferma il segretario Ncd e ministro dell'Interno, Angelino Alfano: "Non credo che Lupi abbia intenzione di lasciare", spiega. Dopo la vittoria alle Europee, infatti, il ministro delle Infrastrutture aveva ipotizzato di dimettersi per poter svolgere la sua attività come eurodeputato a Strasburgo. "La composizione al governo resta quella che è", ribadisce però Alfano.