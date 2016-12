Napolitano: "Troppi errori dopo l'11/9: ora la Ue abbia un ruolo centrale"

08:18 - La risoluzione delle crisi apertesi sul panorama internazionale deve essere al centro degli interessi europei. Lo sostiene Giorgio Napolitano. Quello che si è appena aperto sotto la presidenza italiana non potrà essere un semestre "solo di affari interni della Ue, ma anche di forti impulsi europei per una prospettiva di stabilizzazione e pacificazione a Est e Sud dell'Europa", ha infatti detto il presidente della Repubblica.

"In anni di crisi economica troppo sacrificata la politica estera e la sicurezza" - "In questi lunghi anni di crisi finanziaria ed economica, la dimensione della politica estera e di sicurezza comune europea è purtroppo rimasta drammaticamente sacrificata", spiega Napolitano, ma ora che emergono "tensioni e conflitti con cui malamente conviviamo da molti anni e nuovi focolai di contrapposizione, coltivare questo spazio è diventato essenziale: lo si chiede all' Europa da diverse parti e in modo particolare da una presidenza americana ben consapevole di non poter supplire, come nel passato, a insufficienze europee specie nel campo della sicurezza".



"Turbolenze e crisi dovute a impotenza politica dopo 11/9" - Le turbolenze in diverse aree del mondo, come nel Medio Oriente o in Ucraina, spiega Napolitano in un'intervista al quotidiano "La Stampa", sono dovute a una mancata soluzione delle crisi innescatesi dopo l'11 settembre. "La verità è che la comunità internazionale, dal dopo l'11 settembre 2001, non è riuscita ad affrontare e ad avviare a soluzione con mezzi politico-diplomatici nessuna crisi e non è riuscita a disinnescare nessuna sfida".



Secondo il capo dello Stato, "quello che obiettivamente si può rilevare è che non si è dispiegato e perseguito con efficacia un progetto più generale di consolidamento di un nuovo ordine multipolare". "L'insufficienza o impotenza politica" è dimostrata, secondo Napolitano, da "esempi in questo momento più che mai assillanti" come i "fallimenti dei tentativi di negoziato davvero risolutivo tra Israele e Autorità palestinese, così come il fallimento di ogni mediazione per il superamento del sanguinosissimo conflitto in Siria".