Napolitano: "Nessun complotto ai danni di Berlusconi, solo fumo"

20:06 - "Fumo, solo fumo". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, risponde, in una lettera al Corriere della Sera sulle rivelazioni riguardo il futuro premier Mario Monti nell'estate 2011. Il Capo dello Stato nega che ci sia stato un "complotto" ai danni di Berlusconi come accusa Forza Italia.

Ecco il testo integrale della lettera di Giorgio Napolitano a il Corriere della Sera:



"Gentile Direttore,



posso comprendere che l’idea di «riscrivere», o di contribuire a riscrivere, «la storia recente del nostro Paese» possa sedurre grandemente un brillante pubblicista come Alan Friedman. Ma mi sembra sia davvero troppo poco per potervi riuscire l’aver raccolto le confidenze di alcune personalità (Carlo De Benedetti, Romano Prodi) sui colloqui avuti dall’uno e dall’altro - nell’estate 2011 - con Mario Monti, ed egualmente l’avere intervistato, chiedendo conferma, lo stesso Monti.



Naturalmente non poteva abbandonarsi ad analoghe confidenze (anche se sollecitate dal signor Friedman), il Presidente della Repubblica, che «deve poter contare sulla riservatezza assoluta» delle sue attività formali ed egualmente di quelle informali, «contatti», «colloqui con le forze politiche» e «con altri soggetti, esponenti della società civile e delle istituzioni» (vedi la sentenza n.1 del 2013 della Corte Costituzionale).



Nessuna difficoltà, certo, a ricordare di aver ricevuto nel mio studio il professor Monti più volte nel corso del 2011, e non solo in estate: conoscendo da molti anni (già prima che nell’autunno 1994 egli fosse nominato Commissario europeo su designazione del governo Berlusconi), e apprezzando in particolare il suo impegno europeistico che seguii da vicino quando fui deputato al Parlamento di Strasburgo. Nel corso del così difficile - per l’Italia e per l’Europa - anno 2011, Monti era inoltre un prezioso punto di riferimento per le sue analisi e i suoi commenti di politica economico-finanziaria sulle colonne del Corriere della Sera. Egli appariva allora - e di certo non solo a me - una risorsa da tener presente e, se necessario, da acquisire al governo del paese.



Ma i veri fatti, i soli della storia reale del paese nel 2011, sono noti e incontrovertibili. Ed essi si riassumono in un sempre più evidente logoramento della maggiornaza di governo uscita vincente dalle elezioni del 2008. Basti ricordare innanzitutto la rottura intervenuta tra il Pdl e il suo cofondatore, già leader di Alleanza Nazionale, il successivo distacco dal partito di maggioranza di numerosi parlamentari, il manifestarsi di dissensi e tensioni nel governo (tra il Presidente del Consiglio, il ministro dell’economia ed altri ministri), le dure sollecitazioni critiche delle autorità europee verso il governo Berlusconi che culminarono nell’agosto 2011 nella lettra inviata al governo dal Presidente della Banca Centrale Europea Trichet e dal governatore di Bankitalia Draghi.



L’8 novembre la Camera respinse il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato, e la sera stessa il Presidente del Consiglio da me ricevuto al Quirinale convenne sulla necessità di rassegnare il suo mandato una volta approvata in Parlamento la legge di stabilità. Fu nelle consultazioni successive a quelle dimissioni annunciate che potei riscontrare una larga convergenza sul conferimento a Mario Monti - da me già nominato, senza alcuna obiezione, senatore a vita - dell’incarico di formare il nuovo governo. Mi scuso per aver assorbito spazio prezioso sul giornale da lei diretto per richiamare quel che tutti dovrebbero ricordare circa i fatti reali che costituiscono la sostanza della sotria di un anno tormentato, mentre le confidenze personali e l’interpretazione che si pretende di darne in termini di «complotto» sono fumo, soltanto fumo".



Letta: "Contro Colle solo mistificazioni" - "Contro il Colle c'è un vergognoso tentativo di mistificazione. Il Quirinale si attivò con efficacia per salvare il Paese". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, in riferimento ai contatti tra Napolitano e Monti avvenuti già nell'estate 2011. "Stupisce la contemporaneità di queste insinuazioni con il tentativo del M5S di delegittimare il ruolo di garanzia del Presidente. A questi attacchi - sottolinea Letta - si deve reagire con fermezza".



Renzi: "Polemica inaccettabile" - "E' inaccettabile l'attacco di queste ore contro il presidente Napolitano. Al capo dello Stato, che come sempre anche in quella circostanza agì nell'interesse esclusivo degli italiani, va la più affettuosa solidarietà delle democratiche e dei democratici". Così Matteo Renzi difende il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.



La Boldrini: "Attacco preoccupante" - Anche il presidente della Camera, Laura Boldrini, ha espresso solidarietà al presidente della Repubblica sottolineando come "preoccupa il nuovo attacco di queste ore contro il Capo dello Stato e il fondamentale ruolo di garanzia che da anni continua a svolgere". A Napolitano la Boldrini "rinnova pubblicamente la più sentita solidarietà, che ho già avuto modo di esprimere nell'incontro di oggi pomeriggio al Quirinale".