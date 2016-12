Napolitano: nessun braccio di ferro

19:39 - "Assicuriamo ai giornalisti che il mio braccio non è stato sottoposto ad alcuna prova di ferro". Lo afferma Giorgio Napolitano dopo l'incontro con Renzi. "Il governo che vi è stato presentato presenta ampi caratteri di novità per questo abbiamo impiegato due ore e mezzo", spiega il Capo dello Stato. "Il lavoro del premier di consultazioni è stato rispettato in un clima di serenità", aggiunge. "Ribadisco la mia stima per Renzi", ha concluso.