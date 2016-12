13:24 - Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, attacca Forza Italia dopo la "bocciatura" della richiesta di messa in stato di accusa del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "Ventotto hanno votato per l'archiviazione, otto dell'M5S per l'impeachment e Forza Italia, con il coraggio dei conigli o con l'opportunismo dei sodali, è uscita dall'Aula per non votare", scrive sul suo blog.