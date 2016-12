Napolitano: "Basta tagli immotivati" "Spending abbia capacità selettiva"

16:30 - La spending review deve "intervenire con capacità selettiva, il che però presuppone discorsi che ancora assai poco vengono fatti". A sostenerlo è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che sottolinea come si debba passare "da tagli che abbiamo conosciuto assolutamente immotivati" a tagli ragionati in base "a un nuovo ordine di priorità". Ora, sostiene, bisogna "uscire dal tunnel" delle "discussioni inconcludenti sulle riforme".

Per il Capo dello Stato il tema dei tagli alla spesa pubblica è assai rilevante a va affrontato con una ratio diversa dal passato. Quando, ha spiegato, ci sono stati "tagli assolutamente immotivati, che non richiedevano quasi motivazione". "Erano tagli e basta - ha detto Napolitano - sulla base di percentuali e di parametri, indipendentemente da quello che c'era dietro ai numeri".



"La questione è grossa - ha sttolineato - perché non c'è segmento di spesa pubblica che non abbia in sé interessi fondamentali, interessi non fondamentali, particolari o generali. E' un coacervo sul quale la spending review dovrebbe intervenire con capacità selettiva".



Renzi: "D'accordo con il Colle, no a tagli immotivati" - Il premier, Matteo Renzi, si è detto d'accordo con il monito presidenziale. "Quello enunciato da Napolitano sulla necessità di evitare tagli immotivati è assolutamente un principio sacrosanto, condivido totalmente", ha affermato il presidente del Consiglio.