19:21 - Il Comitato per l'impeachment ha archiviato la richiesta del M5S per la messa in stato di accusa del Capo dello Stato. E' stata infatti approvata la proposta per l'archiviazione presentata dal Pd con 28 voti favorevoli. Unici voti contrari gli otto del Movimento 5 Stelle. Forza Italia non ha partecipato alle votazioni.

Manifesta infondatezza - L'istanza presentata dai Cinque Stelle per la messa in stato d'accusa del Capo dello Stato è stata ritenuta "manifestamente infondata". Lo ha spiegato il presidente del Comitato per l'impeachment, Ignazio La Russa, al termine della seduta che ha approvato l'archiviazione.



Dieci giorni per impugnare - "Prima che l'archiviazione sia definitiva ora devono passare dieci giorni. Se infatti il 25% del Parlamento lo richiede è possibile che questa sia impugnata", ha spiegato La Russa.



Grillo: "Su impeachment FI con coraggio da coniglio" - "Con la velocità della luce è stata archiviata in due sole sedute, l'ultima di venti minuti, la messa in stato di accusa di Napolitano su mozione del Pdexmenoelle". Così Beppe Grillo ha commentato sul suo blog la bocciatura della richiesta di messa in stato di accusa del Capo dello Stato. "Forza Italia - ha aggiunto - con il coraggio dei conigli o con l'opportunismo dei sodali è uscita dall'Aula per non votare".



"Napolitano va rimosso al più presto" - Il leader del M5S ha poi ribadito: "Napolitano è oggi il problema principale di questo Paese, prima viene rimosso, prima l'Italia potrà ripartire". "L'Italia - si legge sul blog - è condannata a 'Napolitano a vita'".