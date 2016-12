Napolitano: "Adottare misure per i carcerati, ora l'Aula faccia il punto"

18:48 - Nuovo monito del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, sull'emergenza carceri. "E' ora - a distanza di oltre sei mesi dal messaggio da me rivolto al Parlamento a questo proposito - di fare il punto sulle misure adottate e da adottare, anche in ossequio alla nota sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo", afferma il Presidente della Repubblica in una nota.

Nel salutare il Pontefice, scrive ancora Napolitano, "ho voluto ringraziarlo per il generoso gesto della sua telefonata di qualche giorno fa a Marco Pannella, che si espone anche a un grave rischio per la sua salute per perorare la causa delle migliaia di detenuti ristretti in condizioni disumane in carceri sovraffollate e inidonee".