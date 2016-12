7 giugno 2014 Mose, affondo di Grillo: "La corruzione

18:12 - Il caso Mose non lascia indifferente il Movimento 5 Stelle. E sul blog di Grillo trova spazio un nuovo, durissimo, affondo contro la classe politica: "Quanti voti sposta la corruzione? Tanti. Di tutti quelli che ne godono, anche di poche briciole gettate sotto il tavolo. Dopo l'astensione, la corruzione è il primo partito del voto". Poi la critica a Renzi: "I ladri stanno (anche) nel tuo partito, li avete fatti eleggere voi".

La critica al premier e al Pd è forte: "Va bene abbassare i toni e riconoscere i propri errori, ma quando è troppo, è troppo. Farsi prendere per il culo come se dovessimo scontare una condanna a vita da cornuti e mazziati è troppo. Quando, dopo gli scandali, Renzie afferma che 'il problema della corruzione sono i ladri, non le regole' è troppo. Ma i ladri stanno (anche) nel tuo partito, li avete fatti eleggere voi, avete dovuto aspettare la magistratura per allontanarli a calci?".



L'attacco al Pd continua e coinvolge anche il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, agli arresti domiciliari per lo scandalo Mose: "Le foto con Bersani sul palco con una scenografia in cui le lettere Pd sono gigantesche non fa testo e neppure che il Pd lo abbia candidato. No. Ce l'aveva o no la tessera Pd? In caso negativo che c'entrano i segretari di partito che si sono succeduti in questi anni? Che c'entra il Pd? Nulla. Qui andiamo oltre. Oltre il ridicolo. Oltre la farsa. Oltre la presa per il culo. Oltre l'avanspettacolo".