23:17 - "Non vedo nessuna ragione per modificare la norma, anche perché chi ha posto la questione dell'abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione l'ha posta in termini sbagliati". Lo ha detto Enrico Morando, viceministro dell'Economia. "Il pareggio di bilancio di cui si parla in Costituzione - ha spiegato - non è il pareggio nominale ma il pareggio strutturale, nettizzando l'andamento del ciclo".