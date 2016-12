18:33 - Mario Monti auspica un patto di governo che "non si limiti al 2014 ma copra tutto l'arco previsto per la legislatura, fino al 2018". L'ex premier, ribadendo l'inopportunità di un suo ruolo come ministro, aggiunge poi di essere disponibile per un ruolo di responsabilità nell'Unione europa. "Confermai a Giorgio Napolitano - scrive su Facebook - di essere disposto a contribuire ulteriormente alla costruzione dell'Europa".