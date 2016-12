Misure,Renzi: no coperte ma piumone

15:16 - La copertura economica dei provvedimenti del governo non preoccupa Matteo Renzi: "Altro che coperte. Per le misure c'è un piumone - ha detto il presidente del Consiglio -. Padoan è stato molto rigoroso e tutte le previsioni sono state abbassate, io gli sono grato". Il premier ha rassicurato anche l'Europa: "Il rigore dei conti pubblici italiani non ha paragone, i dati alla fine dell'anno miglioreranno: avremo sorprese in positivo, non in negativo".