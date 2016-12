15:08 - E' alta in Italia l'attenzione "all'estremismo antagonista" sulle "rivendicazioni ambientaliste, sul diritto al lavoro e alla casa". L'avvertimento arriva dal sottosegretario con delega all'Intelligence Marco Minniti, che aggiunge: "Una temibile minaccia viene anche dal terrorismo di matrice jihadista. La potenzialità dell'eversione può infiltrarsi in manifestazioni di dissenso, come le mobilitazioni No Tav".