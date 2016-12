30 luglio 2014 Ministro Boschi sussurra all'orecchio della Finocchiaro: che si son dette? Curioso siparietto al Senato durante le votazioni al ddl Riforme. Una scena che non è sfuggita ai paparazzi Tweet google 0 Invia ad un amico

17:59 - Strano siparietto al Senato che ha visto protagoniste il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi e il relatore, lato Pd, del ddl la senatrice Anna Finocchiaro. Durante la discussione di alcuni emendamenti il ministro si allontanata dai banchi del governo per raggiungere la sua collega di partito. Per non far capire a nessuno cosa le stesse per dire, il ministro ha pensato bene di usare il vecchio trucco della spifferata. Così, mano davanti alla bocca e labbra alle orecchie dell'interlocutore, ha potuto dirle il suo "segretissimo" messaggio.