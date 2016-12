Mille giorni, le infografiche

15:11 - Queste le principali riforme del programma Mille giorni, fortemente voluto da Matteo Renzi. In alcune infografiche e box del sito ad hoc passodopopasso.italia.it, secondo lo stile del premier, i punti salienti: dalla riforma delle Pubblica amministrazione al bonus degli 80 euro.

Se qualcuno parla di "malattia degli annunci io sono felice di essere giudicabile fatto per fatto, numero per numero, cifra per cifra, voce per voce", ha affermato Renzi in conferenza stampa.