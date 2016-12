Merkel: da Berlusconi frasi assurde

13:08 - Continuano le polemiche tra Italia e Germania dopo le affermazioni di Silvio Berlusconi che ha accusato i i tedeschi di essere revisionisti, sostenendo che per loro i lager non sarebbero mai esistiti. Sono "affermazioni talmente assurde che il governo tedesco non le commenta", ha fatto sapere il portavoce di Angela Merkel, sottolineando tuttavia come, nonostante le polemiche, con l'Italia resti "un rapporto stretto e di amicizia".