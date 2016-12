Matteo Salvini si vota a Roma ladrona?

17:17 - Cosa non si fa per un voto in più... Adesso che la sottoscrizione per i referendum leghisti è iniziata e si avvicinano le elezioni europee, Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, abdica alla retorica di partito contro Roma ladrona. Per accattivarsi i favori elettorali dei figli della Lupa, Salvini ha gettato alle ortiche la sua felpa "coperta di Linus" con la scritta Milano e ne ha indossata una con il nome della vituperata capitale. Outfit di cambio ideologico in occasione della visita a un gazebo per le sottoscrizioni nel centro di Roma. Chissà come reagiranno i suoi seguaci padani al ritorno...