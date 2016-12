Marò, De Mistura: vicenda inaudita

16:25 - "Nessuno si sarebbe immaginato nel 2012 che questa inaudita vicenda che coinvolge due fucilieri di Marina si sarebbe protratta per due anni". Lo ha detto l'inviato del governo, Staffan de Mistura, in partenza per l'India dove seguirà l'evolversi del processo contro i marò. "Il momento più adatto per risolvere tutto - ha aggiunto - erano le prime 72 ore. Da quel momento, si è entrati nel micidiale ingranaggio giuridico e politico-elettorale del Kerala".